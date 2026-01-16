Янник Синнер: возможно, Роджер Федерер — самый уникальный игрок всех времён

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер заявил, что хотел бы сыграть с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером. Он выразил своё особенное отношение к швейцарцу. Ранее Федерер отметил игру Синнера с Григором Димитровым на Уимблдоне-2025.

«Конечно, мне хотя бы раз хотелось сыграть с ним в официальном матче. Просто чтобы понять, каково это. Каждый игрок отличается не только стилем игры, но и подходом. Игра Роджера во многом похожа на игру Григора Димитрова, но это всё равно два разных теннисиста.

В том матче Григор сыграл очень хорошо, сильно меняя ритм, он сумел найти мои слабые места, особенно в сочетании игры на траве и такого стиля. В ходе подготовки мы много работали именно над этим, чтобы быть более готовыми к подобным встречам в будущем. Но да, сыграть с ним мне было бы очень приятно. Возможно, Роджер — самый уникальный игрок всех времён, но я пришёл в тур чуть поздновато», — приводит слова Синнера Ubitennis.