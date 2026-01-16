«За последние пару лет она сильно выросла как игрок». Мбоко — о Мирре Андреевой

17-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала, как она относится к прогрессу в игре, который демонстрирует 18-летняя россиянка Мирра Андреева.

«То, что делает Мирра, очень мотивирует. Я помню её по юниорским турнирам, мы знакомы уже очень давно, вижу, как она прогрессирует. За последние пару лет она сильно выросла как игрок.

Её подъём мотивирует и меня, и многих молодых девочек, которые мечтают играть на таком уровне. Это приятно видеть. Она очень хороший человек, мы довольно близко дружим вне корта, так что за таким прогрессом всегда приятно наблюдать», – сказала Мбоко на пресс-конференции в Аделаиде.