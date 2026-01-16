Скидки
«Он как отец». Янник Синнер объяснил ценность Даррена Кэхилла в своей команде

Янник Синнер и Даррэн Кэхилл
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, какие функции Даррен Кэхилл выполняет в его команде. Он также провёл параллель между Кэхиллом и другим специалистом Симоне Ваньоцци.

— Даррен для всех нас невероятно важен, у него колоссальный опыт. Он уже знает меня не только как игрока, но и как человека — это ценно. Он держит всё под контролем. Для команды он как отец, с которым спокойно и уверенно. Посмотрим, как всё сложится в этом году.

— В чём заключается то самое спокойствие, которое передаёт Кэхилл? И чем он отличается от Ваньоцци именно в человеческом смысле?
— Между ними есть разница в возрасте. Симоне немного моложе. Это чувствуется в том, как он проживает определённые ситуации. У Даррена же невероятный опыт в туре. У него прекрасная семья, он всегда умел давать максимум как на корте, так и за его пределами. Когда у меня возникают некоторые проблемы, я говорю о них с Дарреном, с Симоне — о других вещах. Такое сочетание очень помогает мне и за пределами корта. В 24 года невозможно знать и понимать всё идеально, а эта комбинация тренеров мне сильно помогает. Мне нужны люди, которые понимают меня именно по-человечески. И на корте они идеально дополняют друг друга, разделяя тренерские роли», — приводит слова Синнера Ubitennis.

