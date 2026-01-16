Скидки
Синнер рассказал, над чем работал перед сезоном-2026

Янник Синнер
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер поделился подробностями своей подготовки к сезону-2026. Он отметил роль распределения нагрузок в длинном сезоне.

«Мы много работали над выходами к сетке и немного подкорректировали подачу. Это небольшие, но важные детали. В первых матчах нужно снова ощутить соревновательный ритм, а уже потом, по ходу турнира добавлять новые элементы. Большой акцент сделали и на физике, так как матчи на «Шлемах» бывают не только затяжными, но и очень энергозатратными. Важно как можно дольше сохранять высокий физический уровень. Сезон длинный, надо правильно распределять нагрузки и следить за организмом», — приводит слова Синнера Ubitennis.

В первом круге АО-2026 Янник Синнер сыграет с французом Юго Гастоном.

