«Та ситуация сделала меня сильнее». Янник Синнер — о допинг-скандале

«Та ситуация сделала меня сильнее». Янник Синнер — о допинг-скандале
Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер поделился мыслями относительно допинг-скандала, из-за которого он пропустил три месяца. Спортсмен рассказал об изменениях в своём мышлении.

«В прошлом году я находился в совершенно другой ситуации. Не знал, что будет дальше. Старался наслаждаться моментом, выходя на корт, но мысли всё равно оставались в голове. Это было сложно, сейчас об этом непросто говорить, потому что я уже знаю, чем всё закончилось. Это был тяжёлый период и для меня, и для моей семьи. Я старался быть рядом с близкими. Иногда это помогало, иногда — нет.

Но считаю, что всё происходит не просто так. Та ситуация сделала меня сильнее как человека. Сегодня смотрю на вещи гораздо более зрелым взглядом. Окружил себя замечательными людьми и очень доволен тем, кто рядом со мной. Ощущаю себя спокойно, а всё, что произойдёт на корте, будет бонусом. Я по-другому живу спортом: отдаю всего себя, но отношусь к этому более расслабленно», — приводит слова Синнера Ubitennis.

