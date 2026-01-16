Янник Синнер: мне в жизни нужна конкуренция, иначе становится скучно

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что для него значит конкуренция. Вторая ракетка мира ответил на этот вопрос через призму сравнения самого себя с представителями других видов спорта.

«Мне в жизни нужна конкуренция, иначе становится скучно. Мне нравится сравнивать себя с людьми любого уровня. Это что-то естественное внутри меня.

Стараюсь повышать уровень во всём, что делаю. В каких-то видах спорта получается лучше, в других уже сложнее, особенно если ты ими редко занимаешься, как, например, с гольфом. Но мне нравится пробовать новое — каждый вид спорта даёт совершенно разные ощущения», — приводит слова Синнера Ubitennis.