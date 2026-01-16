Скидки
Теннис

Янник Синнер: мне в жизни нужна конкуренция, иначе становится скучно

Янник Синнер: мне в жизни нужна конкуренция, иначе становится скучно
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что для него значит конкуренция. Вторая ракетка мира ответил на этот вопрос через призму сравнения самого себя с представителями других видов спорта.

«Мне в жизни нужна конкуренция, иначе становится скучно. Мне нравится сравнивать себя с людьми любого уровня. Это что-то естественное внутри меня.

Стараюсь повышать уровень во всём, что делаю. В каких-то видах спорта получается лучше, в других уже сложнее, особенно если ты ими редко занимаешься, как, например, с гольфом. Но мне нравится пробовать новое — каждый вид спорта даёт совершенно разные ощущения», — приводит слова Синнера Ubitennis.

