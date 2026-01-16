Скидки
Янник Синнер — о One Point Slam: изначально не был фанатом подобного формата

Янник Синнер
Комментарии

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал участие в турнире One Point Slam перед Australian Open — 2026. Он не смог ввести мяч против любителя и не дошёл до финального раунда.

«Изначально не был большим фанатом подобного формата. Но когда ты находишься там, играешь и смотришь на других — это очень весело. Полный стадион ещё до начала турнира — фантастика. А финал, думаю, получился идеальным. Всё было иначе: ты не разминаешься, иногда ждёшь 40 минут, чтобы разыграть одно очко, а иногда вообще не играешь, потому что соперник ошибается. Было весело играть и смотреть», — приводит слова Синнера Ubitennis.

В первом круге АО-2026 Янник Синнер сыграет с французом Юго Гастоном.

