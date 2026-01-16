«Вижу только плюсы». Андреева — о том, что в финале Аделаиды сыграют теннисистки до 20 лет

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила факт участия в финале турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия) двух теннисисток до 20 лет. В финале соревнований россиянка сыграет с 17-летней канадкой Викторией Мбоко.
|1
|2
|3
|
|
«Думаю, это здорово. Я даже не помню, когда в последний раз два тинейджера играли друг с другом в финале. Это очень круто. Если, допустим, какая-то легенда WTA завершит карьеру, мы все знаем, что уже есть новые игроки. Так что скучно точно не будет.
Здорово начинать так рано, когда все великие игроки ещё выступают, у них впереди ещё 10-15 лет карьеры, а мы уже встречаемся друг с другом в финалах. Я вижу в этом только плюсы и рада разделить финал с Виктории завтра», – сказала Андреева на пресс-конференции в Аделаиде.
- 17 января 2026
-
00:32
- 16 января 2026
-
23:46
-
23:03
-
22:54
-
22:38
-
21:53
-
21:27
-
20:51
-
20:38
-
20:32
-
19:59
-
19:56
-
19:21
-
18:34
-
18:27
-
18:09
-
18:06
-
17:48
-
17:30
-
16:50
-
16:36
-
16:30
-
16:16
-
16:10
-
15:50
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:09
-
14:50
-
14:50
-
14:30
-
14:27
-
14:12