«Вижу только плюсы». Андреева — о том, что в финале Аделаиды сыграют теннисистки до 20 лет

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила факт участия в финале турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия) двух теннисисток до 20 лет. В финале соревнований россиянка сыграет с 17-летней канадкой Викторией Мбоко.

«Думаю, это здорово. Я даже не помню, когда в последний раз два тинейджера играли друг с другом в финале. Это очень круто. Если, допустим, какая-то легенда WTA завершит карьеру, мы все знаем, что уже есть новые игроки. Так что скучно точно не будет.

Здорово начинать так рано, когда все великие игроки ещё выступают, у них впереди ещё 10-15 лет карьеры, а мы уже встречаемся друг с другом в финалах. Я вижу в этом только плюсы и рада разделить финал с Виктории завтра», – сказала Андреева на пресс-конференции в Аделаиде.