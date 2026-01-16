«Ощущаю, что сильно прогрессирую». Медведев — о настрое перед стартом Australian Open

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, повлияла ли победа на турнире в Брисбене на его настрой на Australian Open – 2026. В финале турнира он обыграл американца Брэндона Накашиму – 6:2, 7:6 (7:1).

«Победа в Брисбене была важной, но чувствую, что работаю настолько хорошо, даже если бы не стал чемпионом, всё равно приехал бы сюда, на Открытый чемпионат Австралии, с большой уверенностью в себе. У меня было время много тренироваться в межсезонье с новой командой, ощущаю, что сильно прогрессирую», – приводит слова Медведева Punto De Break.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Медведев сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом (73-й номер рейтинга).

Australian Open – 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля.