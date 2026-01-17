Скидки
Коллинз назвала теннисистку топ-10, которая может покинуть АО—2026 в первых кругах турнира

Комментарии

64-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз предположила, что шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек может стать одной из топ-теннисисток, которые покинут Australian Open – 2026 в первых двух раундах соревнований.

— Мы знаем сетки Открытого чемпионата Австралии. По вашему мнению, кто из топ-10 может оказаться под угрозой вылета уже в первых двух раундах?
— Сложный вопрос. Думаю… Наверное, это не станет сюрпризом для тех, кто следит за теннисом, но я назову Швёнтек. Меня немного насторожило её выступление на United Cup — два поражения подряд. Так что, на мой взгляд, у неё сейчас не всё благополучно, – сказала Коллинз в эфире Tennis Channel.

Свой матч первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 Швёнтек проведёт с китаянкой Юань Юэ (130-й номер рейтинга).

Розыгрыш Australian Open – 2026 в женском одиночном разряде пройдёт с 18 по 31 января.

