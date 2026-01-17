Мирра Андреева — Виктория Мбоко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Аделаиде

Сегодня, 17 января, в Аделаиде (Австралия) состоится финал турнира категории WTA-500. В решающем матче на корт выйдут восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 17-й номер рейтинга из Канады Виктория Мбоко. Начало матча запланировано на 5:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала турнира WTA-500 в Аделаиде с участием Мирры Андреевой и Виктории Мбоко.

Отметим, это первая очная встреча российской и канадской теннисисток на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Для Мирры Андреевой финал турнира в Аделаиде первый в сезоне-2026. Далее она выступит на АО-2026.