Мирра Андреева — Виктория Мбоко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Аделаиде
Сегодня, 17 января, в Аделаиде (Австралия) состоится финал турнира категории WTA-500. В решающем матче на корт выйдут восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 17-й номер рейтинга из Канады Виктория Мбоко. Начало матча запланировано на 5:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала турнира WTA-500 в Аделаиде с участием Мирры Андреевой и Виктории Мбоко.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Отметим, это первая очная встреча российской и канадской теннисисток на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Для Мирры Андреевой финал турнира в Аделаиде первый в сезоне-2026. Далее она выступит на АО-2026.
