«Фантастическая идея». Гауфф — о формате проведения турнира One Point Slam

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась впечатлениями от участия в выставочном турнире One Point Slam, который проходил в рамках Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Это было очень весело. Я обязательно сыграю снова. Мне понравилось, что одна теннисистка-любительница прошла так далеко, появились истории, которые обычно остаются за кадром. Возможно, квалификационный процесс был слишком жёстким для настоящих любителей, но сама идея показалась мне фантастической», – приводит слова Гауфф Punto De Break.

В соревнованиях принимали участие профессиональные теннисисты, знаменитости и любители. В рамках турнира проводился один розыгрыш за матч, победитель которого проходил дальше по сетке. Победителем стал теннисист-любитель Джордан Смит, который в финале был сильнее 117-й ракетки мира Джоанны Гарленд из Тайбэя.