Алькарас назвал главную цель на сезон-2026

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас назвал ключевую цель сезона‑2026.

«Как я уже говорил, победа на Открытом чемпионате Австралии — главная цель на этот год. Australian Open — первый турнир сезона, и для меня это приоритет. Мне важно понять, как прошла подготовка: у меня была хорошая предсезонка, я подошёл к турниру в достойной форме. Я мотивирован завоевать этот трофей и показать здесь хороший результат, готовлюсь максимально и с нетерпением жду начала соревнований», — приводит слова Алькараса с пресс‑конференции ATP Tour.

Алькарасу 22 года. В карьере у него 24 титула в одиночном разряде, включая шесть побед на турнирах «Большого шлема». Алькарас уже выигрывал Открытый чемпионат США (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат Франции (2024, 2025). Для завоевания карьерного шлема ему остаётся одержать победу на турнире в Австралии, который пройдёт с 18 января по 1 февраля. Кроме того, испанец является серебряным призёром Олимпийских игр 2024 года.

