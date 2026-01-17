Якуб Меншик обыграл в двух сетах Себастьяна Баэса в финале турнира в Окленде
В ночь с 16 на 17 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился финальный матч между 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии, посеянным под третьим номером, и 39-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом (седьмой посев). Встреча закончилась победой Меншика в двух сетах — 6:3, 7:6 (9:7).
Окленд (м). Финал
17 января 2026, суббота. 04:10 МСК
39
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
18
Якуб Меншик
Я. Меншик
Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Баэс два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Меншик выполнил 16 эйсов при трёх двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.
В полуфиналах Меншик обыграл венгра Фабиана Марожана (7:6, 4:6, 6:1), а Баэс был сильнее Маркоса Гирона из США (6:1, 6:4).
