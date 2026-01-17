Скидки
Себастьян Баэс — Якуб Меншик, результат матча 17 января 2026, счет 0:2, Финал ATP-250 в Окленде

Якуб Меншик обыграл в двух сетах Себастьяна Баэса в финале турнира в Окленде
Комментарии

В ночь с 16 на 17 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился финальный матч между 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии, посеянным под третьим номером, и 39-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом (седьмой посев). Встреча закончилась победой Меншика в двух сетах — 6:3, 7:6 (9:7).

Окленд (м). Финал
17 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Себастьян Баэс
39
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Баэс два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Меншик выполнил 16 эйсов при трёх двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

В полуфиналах Меншик обыграл венгра Фабиана Марожана (7:6, 4:6, 6:1), а Баэс был сильнее Маркоса Гирона из США (6:1, 6:4).

Календарь ATP-250 в Окленде
Турнирная сетка ATP-250 в Окленде
