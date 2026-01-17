Мирра Андреева стала победительницей турнира в Аделаиде, обыграв в финале Викторию Мбоко
Ночью 17 января в Аделаиде (Австралия) состоялся финал турнира категории WTA-500. В решающем матче восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 17-й номер рейтинга из Канады Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из одного заработанного за матч.
В полуфинале Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:2), а Мбоко была сильнее австралийки Кимберли Биррелл (6:2, 6:1).
Для Мирры Андреевой финал турнира в Аделаиде — первый в сезоне-2026. Далее она выступит на АО-2026.
