Мирра Андреева стала победительницей турнира в Аделаиде, обыграв в финале Викторию Мбоко

Ночью 17 января в Аделаиде (Австралия) состоялся финал турнира категории WTA-500. В решающем матче восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 17-й номер рейтинга из Канады Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из одного заработанного за матч.

В полуфинале Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:2), а Мбоко была сильнее австралийки Кимберли Биррелл (6:2, 6:1).

Для Мирры Андреевой финал турнира в Аделаиде — первый в сезоне-2026. Далее она выступит на АО-2026.