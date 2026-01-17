Элизабетта Коччаретто стала победительницей турнира в Хобарте, обыграв в финале Иву Йович
Ночью 17 января в Хобарте (Австралия) состоялся финал турнира категории WTA-250. В решающем матче 30-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович проиграла 80-му номеру рейтинга из Италии Элизабетте Коччаретто со счётом 4:6, 4:6.
Хобарт. Финал
17 января 2026, суббота. 05:10 МСК
30
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
80
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Йович не подавала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Коччаретто выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках и использовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных за матч.
В полуфинале Йович обыграла австралийку Тайлу Престон (4:6, 6:4, 6:1), а Коччаретто была сильнее Антонии Ружич из Хорватии (6:3, 6:2).
