Виктория Мбоко отреагировала на поражение в финале от Мирры Андреевой
Поделиться
Канадская теннисистка Виктория Мбоко прокомментировала поражение от россиянки Мирры Андреевой в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Хочу поблагодарить всех, кто пришёл поддержать меня. Извините, что не смогла быть на сто процентов готовой. Но прежде всего хочу искренне поздравить Мирру с потрясающей игрой сегодня, а также её команду, конечно», — сказала канадка в интервью на корте.
Напомним, матч закончился со счётом со счётом 6:3, 6:1. Для Мирры Андреевой финал турнира в Аделаиде — первый в сезоне-2026. Далее она выступит на АО-2026.
Мирра поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Аделаиды
Комментарии
- 17 января 2026
-
06:46
-
06:40
-
06:17
-
05:34
-
03:34
-
00:47
-
00:45
-
00:32
- 16 января 2026
-
23:46
-
23:03
-
22:54
-
22:38
-
21:53
-
21:27
-
20:51
-
20:38
-
20:32
-
19:59
-
19:56
-
19:21
-
18:34
-
18:27
-
18:09
-
18:06
-
17:48
-
17:30
-
16:50
-
16:36
-
16:30
-
16:16
-
16:10
-
15:50
-
15:37
-
15:30
-
15:23