Виктория Мбоко отреагировала на поражение в финале от Мирры Андреевой

Канадская теннисистка Виктория Мбоко прокомментировала поражение от россиянки Мирры Андреевой в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде.

«Хочу поблагодарить всех, кто пришёл поддержать меня. Извините, что не смогла быть на сто процентов готовой. Но прежде всего хочу искренне поздравить Мирру с потрясающей игрой сегодня, а также её команду, конечно», — сказала канадка в интервью на корте.

Напомним, матч закончился со счётом со счётом 6:3, 6:1. Для Мирры Андреевой финал турнира в Аделаиде — первый в сезоне-2026. Далее она выступит на АО-2026.

