«Не понимаю, зачем вы здесь». Мирра Андреева прокомментировала победу в финале Аделаиды

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над канадкой Викторией Мбоко в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (6:3, 6:1).

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Поздравляю Вики и её команду. Ты показываешь потрясающий теннис ещё с прошлого года. Хочу отметить твою отличную неделю и поздравить с этим. Надеюсь, в будущем нас ждёт ещё много совместных финалов.

Не знаю, наверное, дальше очередь моей команды, но я чувствую, что всё это в первую очередь благодаря мне. Даже не знаю, что сказать. Я очень много тренировалась, много работала, потела, и, честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы здесь. Нет, конечно, я шучу (смеётся).

Спасибо Кончите и Агуту за то, что они доводили меня до предела, заставляли работать каждый день. Спасибо Алексею за то, что каждый день спарринговал со мной и иногда даже выводил меня из себя.

И да, спасибо друзьям, которые приходили и поддерживали меня на каждом матче, который я сыграла. И, конечно, спасибо моей маме — она всегда рядом со мной и всегда оказывает мне огромную поддержку.
Так что большое спасибо моей команде», — сказала Мирра в интервью на корте.

Мирра Андреева стала победительницей турнира в Аделаиде, обыграв в финале Викторию Мбоко
