«Не понимаю, зачем вы здесь». Мирра Андреева прокомментировала победу в финале Аделаиды

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над канадкой Викторией Мбоко в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (6:3, 6:1).
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Поздравляю Вики и её команду. Ты показываешь потрясающий теннис ещё с прошлого года. Хочу отметить твою отличную неделю и поздравить с этим. Надеюсь, в будущем нас ждёт ещё много совместных финалов.
Не знаю, наверное, дальше очередь моей команды, но я чувствую, что всё это в первую очередь благодаря мне. Даже не знаю, что сказать. Я очень много тренировалась, много работала, потела, и, честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы здесь. Нет, конечно, я шучу (смеётся).
Спасибо Кончите и Агуту за то, что они доводили меня до предела, заставляли работать каждый день. Спасибо Алексею за то, что каждый день спарринговал со мной и иногда даже выводил меня из себя.
И да, спасибо друзьям, которые приходили и поддерживали меня на каждом матче, который я сыграла. И, конечно, спасибо моей маме — она всегда рядом со мной и всегда оказывает мне огромную поддержку.
Так что большое спасибо моей команде», — сказала Мирра в интервью на корте.
Мирра поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Аделаиды
- 17 января 2026
-
07:20
-
07:15
-
06:52
-
06:46
-
06:40
-
06:17
-
05:34
-
03:34
-
00:47
-
00:45
-
00:32
- 16 января 2026
-
23:46
-
23:03
-
22:54
-
22:38
-
21:53
-
21:27
-
20:51
-
20:38
-
20:32
-
19:59
-
19:56
-
19:21
-
18:34
-
18:27
-
18:09
-
18:06
-
17:48
-
17:30
-
16:50
-
16:36
-
16:30
-
16:16
-
16:10
-
15:50