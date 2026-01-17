«Не понимаю, зачем вы здесь». Мирра Андреева прокомментировала победу в финале Аделаиды

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над канадкой Викторией Мбоко в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (6:3, 6:1).

«Поздравляю Вики и её команду. Ты показываешь потрясающий теннис ещё с прошлого года. Хочу отметить твою отличную неделю и поздравить с этим. Надеюсь, в будущем нас ждёт ещё много совместных финалов.

Не знаю, наверное, дальше очередь моей команды, но я чувствую, что всё это в первую очередь благодаря мне. Даже не знаю, что сказать. Я очень много тренировалась, много работала, потела, и, честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы здесь. Нет, конечно, я шучу (смеётся).

Спасибо Кончите и Агуту за то, что они доводили меня до предела, заставляли работать каждый день. Спасибо Алексею за то, что каждый день спарринговал со мной и иногда даже выводил меня из себя.

И да, спасибо друзьям, которые приходили и поддерживали меня на каждом матче, который я сыграла. И, конечно, спасибо моей маме — она всегда рядом со мной и всегда оказывает мне огромную поддержку.

Так что большое спасибо моей команде», — сказала Мирра в интервью на корте.

