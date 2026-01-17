«Спасибо мне». Мирра Андреева многократно поблагодарила саму себя после завоевания титула

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над канадкой Викторией Мбоко в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (6:3, 6:1).
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Спасибо мне (смеётся). Хочу поблагодарить себя за смелость во всех матчах, которые я сыграла. Хочу сказать спасибо себе за то, что каждый день выкладывалась на тренировках в последние несколько недель. Спасибо мне за то, что я изменила своё мышление и боролась до самого последнего розыгрыша. За то, что делала всё, что должна была делать. Делала то, что мне говорила команда — иногда с жалобами, но ничего страшного. В общем, спасибо мне и ещё раз спасибо всем», — сказала Мирра после победы.
Этот титул стал для россиянки четвёртым в её карьере. Отметим, Мирра давала интервью в футболке с надписью «Я хочу сказать спасибо самой себе».
Мирра поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Аделаиды
- 17 января 2026
-
07:20
-
07:15
-
06:52
-
06:46
-
06:40
-
06:17
-
05:34
-
03:34
-
00:47
-
00:45
-
00:32
- 16 января 2026
-
23:46
-
23:03
-
22:54
-
22:38
-
21:53
-
21:27
-
20:51
-
20:38
-
20:32
-
19:59
-
19:56
-
19:21
-
18:34
-
18:27
-
18:09
-
18:06
-
17:48
-
17:30
-
16:50
-
16:36
-
16:30
-
16:16
-
16:10
-
15:50