«Спасибо мне». Мирра Андреева многократно поблагодарила саму себя после завоевания титула

Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над канадкой Викторией Мбоко в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (6:3, 6:1).

«Спасибо мне (смеётся). Хочу поблагодарить себя за смелость во всех матчах, которые я сыграла. Хочу сказать спасибо себе за то, что каждый день выкладывалась на тренировках в последние несколько недель. Спасибо мне за то, что я изменила своё мышление и боролась до самого последнего розыгрыша. За то, что делала всё, что должна была делать. Делала то, что мне говорила команда — иногда с жалобами, но ничего страшного. В общем, спасибо мне и ещё раз спасибо всем», — сказала Мирра после победы.

Этот титул стал для россиянки четвёртым в её карьере. Отметим, Мирра давала интервью в футболке с надписью «Я хочу сказать спасибо самой себе».

