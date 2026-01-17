Мирра Андреева выиграла четвертый титул в карьере
Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла четвёртый титул в карьере, став победительницей турнира WTA-500 в Аделаиде.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
В финале, состоявшемся в ночь на 17 января, 18-летняя россиянка, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, уверенно переиграла 17-ю ракетку мира Викторию Мбоко из Канады со счётом 6:3, 6:1.
Титул в Аделаиде стал для Мирры уже четвёртым на уровне WTA. В её активе также победа на турнире в Ясах и два титула категории WTA-1000, завоёванные в Дубае и Индиан-Уэллсе.
Успешное выступление в Австралии позволит Андреевой подняться с восьмого на седьмое место в рейтинге WTA. Финал в Аделаиде стал для неё первым в сезоне-2026, после чего россиянка продолжит выступление на Australian Open.
