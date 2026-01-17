Скидки
Мирра Андреева выиграла четвертый титул в карьере

Мирра Андреева выиграла четвертый титул в карьере
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла четвёртый титул в карьере, став победительницей турнира WTA-500 в Аделаиде.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

В финале, состоявшемся в ночь на 17 января, 18-летняя россиянка, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, уверенно переиграла 17-ю ракетку мира Викторию Мбоко из Канады со счётом 6:3, 6:1.

Титул в Аделаиде стал для Мирры уже четвёртым на уровне WTA. В её активе также победа на турнире в Ясах и два титула категории WTA-1000, завоёванные в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Успешное выступление в Австралии позволит Андреевой подняться с восьмого на седьмое место в рейтинге WTA. Финал в Аделаиде стал для неё первым в сезоне-2026, после чего россиянка продолжит выступление на Australian Open.

Мирра Андреева стала победительницей турнира в Аделаиде, обыграв в финале Викторию Мбоко
