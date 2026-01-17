Мирра Андреева завоевала титул, «ПСЖ» разгромил «Лилль». Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA-500 в Аделаиде, обыграв канадку Викторию Мбоко, «ПСЖ» в центральном матче тура Лиги 1 разгромил «Лилль», СКА уступил «Сочи» в очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева стала победительницей турнира в Аделаиде, обыграв в финале Викторию Мбоко.
- Дубль Дембеле позволил «ПСЖ» победить «Лилль» и возглавить турнирную таблицу Лиги 1.
- СКА уступил «Сочи» в Санкт-Петербурге.
- Четыре очка Свечникова и Никишина помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в НХЛ.
- Гол и ассист Кучерова не помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича передача.
- Андрей Свечников покорил отметку в 400 очков в НХЛ.
- Тренер «Ноттингема» сделал заявление о будущем Зинченко после слухов о прекращении аренды.
- Пять очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго» в НБА.
- «Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко.
- Украинские футболисты забили семь последних голов «Жироны».
- Дарья Касаткина получила гражданство Австралии.
Материалы по теме
Комментарии