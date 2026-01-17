Мирра Андреева завоевала титул, «ПСЖ» разгромил «Лилль». Главное к утру

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA-500 в Аделаиде, обыграв канадку Викторию Мбоко, «ПСЖ» в центральном матче тура Лиги 1 разгромил «Лилль», СКА уступил «Сочи» в очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

