17 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, НБА, НХЛ, КХЛ

Мирра Андреева завоевала титул, «ПСЖ» разгромил «Лилль». Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA-500 в Аделаиде, обыграв канадку Викторию Мбоко, «ПСЖ» в центральном матче тура Лиги 1 разгромил «Лилль», СКА уступил «Сочи» в очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева стала победительницей турнира в Аделаиде, обыграв в финале Викторию Мбоко.
  2. Дубль Дембеле позволил «ПСЖ» победить «Лилль» и возглавить турнирную таблицу Лиги 1.
  3. СКА уступил «Сочи» в Санкт-Петербурге.
  4. Четыре очка Свечникова и Никишина помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в НХЛ.
  5. Гол и ассист Кучерова не помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича передача.
  6. Андрей Свечников покорил отметку в 400 очков в НХЛ.
  7. Тренер «Ноттингема» сделал заявление о будущем Зинченко после слухов о прекращении аренды.
  8. Пять очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго» в НБА.
  9. «Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко.
  10. Украинские футболисты забили семь последних голов «Жироны».
  11. Дарья Касаткина получила гражданство Австралии.
Субботняя АПЛ: дебют Кэррика в дерби с «Сити» и «Арсенал» после «Челси»
Субботняя АПЛ: дебют Кэррика в дерби с «Сити» и «Арсенал» после «Челси»

Главные новости дня

Новости. Теннис
Все новости RSS

