Дарья Касаткина получила гражданство Австралии

28-летняя теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 48-е место в мировом рейтинге, официально получила сертификат гражданства Австралии.

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Дарьи Касаткиной

Напомним, до весны 2025 года Касаткина представляла Россию. После чего она выступала под флагом Австралии. В недавнем интервью Дарья заявила, что гордится представлять Австралию на международных турнирах.

Напомним, следующий официальный матч Касаткина проведёт на Australian Open. В первом круге соревнований она встретится с представительнице Чехии Николой Бартунковой.

Касаткина и Рыбакина провели тренировку в Абу-Даби