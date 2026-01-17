Дарья Касаткина получила гражданство Австралии

28-летняя теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 48-е место в мировом рейтинге, официально получила сертификат гражданства Австралии.
«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина в своих соцсетях.
Фото: Соцсети Дарьи Касаткиной
Напомним, до весны 2025 года Касаткина представляла Россию. После чего она выступала под флагом Австралии. В недавнем интервью Дарья заявила, что гордится представлять Австралию на международных турнирах.
Напомним, следующий официальный матч Касаткина проведёт на Australian Open. В первом круге соревнований она встретится с представительнице Чехии Николой Бартунковой.
