Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото Мирры Андреевой с чемпионским кубком Аделаиды

Фото Мирры Андреевой с чемпионским кубком Аделаиды
Комментарии

Ночью 17 января в Аделаиде состоялся финальный матч турнира категории WTA-500, в котором восьмая ракетка мира Мирра Андреева одержала убедительную победу над представительницей Канады Викторией Мбоко, занимающей 17-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла встречу в двух сетах — 6:3, 6:1.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Появилось фото россиянки с трофеем, которое вы можете увидеть в телеграм-канале «Чемпионата».

По ходу турнира Андреева также переиграла Диану Шнайдер в полуфинале, а Мбоко вышла в финал после победы над австралийкой Кимберли Биррелл. Финал в Аделаиде стал для Мирры первым в текущем сезоне и завершился для неё без серьёзных трудностей.

Этот титул стал четвёртым в карьере Андреевой на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире в Яссах, а также дважды выигрывала соревнования категории WTA-1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе. Следующим стартом для россиянки станет Australian Open.

Материалы по теме
Мирра Андреева стала победительницей турнира в Аделаиде, обыграв в финале Викторию Мбоко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android