Фото Мирры Андреевой с чемпионским кубком Аделаиды

Ночью 17 января в Аделаиде состоялся финальный матч турнира категории WTA-500, в котором восьмая ракетка мира Мирра Андреева одержала убедительную победу над представительницей Канады Викторией Мбоко, занимающей 17-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла встречу в двух сетах — 6:3, 6:1.

По ходу турнира Андреева также переиграла Диану Шнайдер в полуфинале, а Мбоко вышла в финал после победы над австралийкой Кимберли Биррелл. Финал в Аделаиде стал для Мирры первым в текущем сезоне и завершился для неё без серьёзных трудностей.

Этот титул стал четвёртым в карьере Андреевой на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире в Яссах, а также дважды выигрывала соревнования категории WTA-1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе. Следующим стартом для россиянки станет Australian Open.