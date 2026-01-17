Скидки
Теннис

Nike создали кофту с цитатой Мирры Андреевой о благодарности себе

Nike создали кофту с цитатой Мирры Андреевой о благодарности себе
Американская компания Nike создала кастомную кофту для 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей восьмую строчку в мировом рейтинге WTA.

Сегодня, 17 января, Андреева одержала победу на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале она уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1, завоевав четвёртый трофей WTA в своей карьере.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

На церемонию награждения Андреева вышла в кофте со своей собственной цитатой: «Я хочу поблагодарить себя». Впервые россиянка поблагодарила себя в речи на церемонии после завоевания титула на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

