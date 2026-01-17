Nike создали кофту с цитатой Мирры Андреевой о благодарности себе

Американская компания Nike создала кастомную кофту для 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей восьмую строчку в мировом рейтинге WTA.

Сегодня, 17 января, Андреева одержала победу на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале она уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1, завоевав четвёртый трофей WTA в своей карьере.

На церемонию награждения Андреева вышла в кофте со своей собственной цитатой: «Я хочу поблагодарить себя». Впервые россиянка поблагодарила себя в речи на церемонии после завоевания титула на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции