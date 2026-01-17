Nike создали кофту с цитатой Мирры Андреевой о благодарности себе
Поделиться
Американская компания Nike создала кастомную кофту для 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей восьмую строчку в мировом рейтинге WTA.
Сегодня, 17 января, Андреева одержала победу на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале она уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1, завоевав четвёртый трофей WTA в своей карьере.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
На церемонию награждения Андреева вышла в кофте со своей собственной цитатой: «Я хочу поблагодарить себя». Впервые россиянка поблагодарила себя в речи на церемонии после завоевания титула на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Фото: Кадр из трансляции
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
08:38
-
08:03
-
07:20
-
07:15
-
06:52
-
06:46
-
06:40
-
06:17
-
05:34
-
03:34
-
00:47
-
00:45
-
00:32
- 16 января 2026
-
23:46
-
23:03
-
22:54
-
22:38
-
21:53
-
21:27
-
20:51
-
20:38
-
20:32
-
19:59
-
19:56
-
19:21
-
18:34
-
18:27
-
18:09
-
18:06
-
17:48
-
17:30
-
16:50