«Ни на что не намекаю». Кузнецова выразила надежду на победу Андреевой на Australian Open

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-500 а Аделаиде (Австралия).

«Мирра – красотка, выиграла четвёртый титул, поздравляю её с этой победой, отличное начало сезона. Теперь скорее перебираться в Мельбурн, потому что первый матч непростой, против Донны Векич, но мы поддержим Мирру и верим в неё!

Ни на что не намекаю, но в прошлом году чемпионкой Аделаиды стала Мэдисон Киз. Что потом было на Australian Open, вы помните», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В 2025 году американка Мэдисон Киз выиграла «пятисотник» в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии.

Мирра Андреева поднимется в рейтинге WTA после победы на турнире в Аделаиде
