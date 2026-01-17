Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер — Томаш Махач, результат матча 17 января 2026, счет 1:1, финал ATP 250 Аделаида

Томаш Махач выиграл турнир ATP-250 в Аделаиде, победив в финале Умбера
Комментарии

35-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач одержал победу на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В финале он обыграл представителя Франции Уго Умбера (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

Аделаида (м). Финал
17 января 2026, суббота. 07:40 МСК
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 2 6
         
Томаш Махач
35
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Махач выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Умбера восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Титул в Аделаиде стал третьим в карьере 25-летнего Томаша Махача. В рейтинге ATP он поднимется на 11 позиций и станет 24-й ракеткой мира.

Материалы по теме
Мирра Андреева поднимется в рейтинге WTA после победы на турнире в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android