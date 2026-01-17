Томаш Махач выиграл турнир ATP-250 в Аделаиде, победив в финале Умбера
35-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач одержал победу на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В финале он обыграл представителя Франции Уго Умбера (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.
Аделаида (м). Финал
17 января 2026, суббота. 07:40 МСК
36
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 2
|6
35
Томаш Махач
Т. Махач
Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Махач выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Умбера восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Титул в Аделаиде стал третьим в карьере 25-летнего Томаша Махача. В рейтинге ATP он поднимется на 11 позиций и станет 24-й ракеткой мира.
