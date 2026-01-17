Скидки
Новак Джокович: знаю, что в определённый день могу обыграть кого угодно

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович считает, что всё ещё способен на большие победы в преддверии Australian Open — 2026.

«В прошлом году я одержал великолепную победу над Карлосом в четвертьфинале [Australian Open]. Я знаю, что когда я здоров, когда могу собрать все части воедино в определённый день, я чувствую, что могу обыграть кого угодно. Если бы у меня не было этой веры в себя и уверенности в своих силах, меня бы здесь не было. У меня всё ещё есть мотивация.

Я понимаю, что Синнер и Алькарас сейчас играют на совершенно другом уровне, чем все остальные. Это факт. Но это не значит, что ни у кого нет шансов. Мне всегда нравятся мои шансы», — сказал Джокович на пресс-конференции.

