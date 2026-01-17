Скидки
Евгений Кафельников прокомментировал победу Мирры Андреевой на турнире в Аделаиде

Евгений Кафельников прокомментировал победу Мирры Андреевой на турнире в Аделаиде
Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил победу 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале она обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Отличный результат! Хорошо, что она поднимается в рейтинге. Делает задел на этот год. Осталось только продолжать играть на том же уровне на самом Australian Open. Атмосфера в Аделаиде ничем не отличается от Мельбурна, всё одно и то же: те же корты, те же мячи, те же зрители», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

