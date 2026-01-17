Евгений Кафельников прокомментировал победу Мирры Андреевой на турнире в Аделаиде

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил победу 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале она обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1.

«Отличный результат! Хорошо, что она поднимается в рейтинге. Делает задел на этот год. Осталось только продолжать играть на том же уровне на самом Australian Open. Атмосфера в Аделаиде ничем не отличается от Мельбурна, всё одно и то же: те же корты, те же мячи, те же зрители», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.