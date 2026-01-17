Мирра Андреева опубликовала пост в соцсетях после завоевания титула в Аделаиде

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева разместила пост на личной странице в социальных сетях по итогам турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Сегодня, 17 января, в финале Андреева уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1 и завоевала первый трофей WTA в нынешнем сезоне.

«Спасибо, Аделаида», — написала Андреева и опубликовала фотографии с титулом.

Этот титул стал четвёртым в карьере Андреевой на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире в Яссах (Румыния), а также дважды выигрывала соревнования категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Следующим турниром для россиянки станет Australian Open — 2026.