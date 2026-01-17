«Горжусь тобой, мисс Андреева!» Кончита Мартинес отреагировала на титул Мирры в Аделаиде

Тренер 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес отреагировала на победу своей подопечной на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале Андреева уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1 и завоевала первый трофей WTA в нынешнем сезоне.

«Горжусь тобой, мисс Андреева!!! Рада, что ты выиграла первый турнир», — написала Мартинес в соцсетях.

Этот титул стал четвёртым в карьере Андреевой на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире в Яссах (Румыния), а также дважды выигрывала соревнования категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Следующим турниром для россиянки станет Australian Open — 2026.