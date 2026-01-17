«Горжусь тобой, мисс Андреева!» Кончита Мартинес отреагировала на титул Мирры в Аделаиде
Тренер 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес отреагировала на победу своей подопечной на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале Андреева уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1 и завоевала первый трофей WTA в нынешнем сезоне.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Горжусь тобой, мисс Андреева!!! Рада, что ты выиграла первый турнир», — написала Мартинес в соцсетях.
Этот титул стал четвёртым в карьере Андреевой на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире в Яссах (Румыния), а также дважды выигрывала соревнования категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Следующим турниром для россиянки станет Australian Open — 2026.
