Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини снялся с Australian Open — 2026

Маттео Берреттини снялся с Australian Open — 2026
Комментарии

Финалист Уимблдона-2021, 56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Australian Open — 2026, основная сетка которого стартует в воскресенье, 18 января.

После снятия итальянца поменялся соперник шестой ракетки мира австралийца Алекса де Минора в первом круге. Де Минор, который должен был сыграть с Берреттини, в стартовом матче встретится с американцем Маккензи Макдональдом (113-е место в мировом рейтинге).

Последний на данный момент официальный матч Берреттини провёл на Кубке Дэвиса в составе сборной.

Australian Open завершится 1 февраля. В прошлом году в мужском одиночном разряде турнира победителем стал итальянец Янник Синнер, ныне являющийся второй ракеткой мира.

Материалы по теме
«Готов взять 23-й трофей в Мельбурне». Медведев в хорошем настроении перед Australian Open
«Готов взять 23-й трофей в Мельбурне». Медведев в хорошем настроении перед Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android