Финалист Уимблдона-2021, 56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Australian Open — 2026, основная сетка которого стартует в воскресенье, 18 января.

После снятия итальянца поменялся соперник шестой ракетки мира австралийца Алекса де Минора в первом круге. Де Минор, который должен был сыграть с Берреттини, в стартовом матче встретится с американцем Маккензи Макдональдом (113-е место в мировом рейтинге).

Последний на данный момент официальный матч Берреттини провёл на Кубке Дэвиса в составе сборной.

Australian Open завершится 1 февраля. В прошлом году в мужском одиночном разряде турнира победителем стал итальянец Янник Синнер, ныне являющийся второй ракеткой мира.