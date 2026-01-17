Скидки
«Там я тоже хорошо сыграю». Мирра Андреева — об ожиданиях от Australian Open — 2026

«Там я тоже хорошо сыграю». Мирра Андреева — об ожиданиях от Australian Open — 2026


18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Австралии — 2026 после завоевания титула на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Конечно, это отличная подготовка к поездке в Мельбурн и участию на Australian Open. Знаете, конечно, мне очень приятно видеть, как хорошо я играю на корте. Через два дня у меня будет первый матч.

Мне нужно показать такой же уровень игры и такой же настрой в Мельбурне. Думаю, там я тоже хорошо сыграю. Очевидно, после этой победы я чувствую себя увереннее. Титул для меня очень важен. Так что да, мне просто нужно немного расслабиться сегодня и завтра, потренироваться, а потом снова приступить к работе», — приводит слова Андреевой Tennis.com.

Комментарии
