Артур Казо пропустит Australian Open — 2026 по состоянию здоровья

67-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо пропустит Открытый чемпионат Австралии, основная сетка которого стартует 18 января, из-за проблем со здоровьем.

«В начале этого месяца на турнире в Брисбене у меня обнаружился небольшой разрыв сухожилия правого локтя. В прошлом году это уже доставляло мне много проблем. Я сделал всё возможное, чтобы сыграть в Мельбурне, но времени просто не хватает. Я возвращаюсь в Европу, чтобы пройти всё необходимое лечение. Естественно, я очень разочарован тем, что не смогу участвовать в одном из крупнейших турниров сезона, особенно потому, что это место очень много значит для меня, с ним связаны прекрасные воспоминания. Но сейчас приоритет — восстановление, чтобы я мог вернуться на корт, улучшить свою игру и снова выложиться на полную», — написал Казо у себя на странице в соцсети.

Место Казо займёт бельгиец Александр Блокс. Он сыграет в первом круге с португальским спортсменом Жайме Фарией (151-я ракетка мира)