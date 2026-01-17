«Очень нужный титул». Веснина — о победе Мирры Андреевой на турнире в Аделаиде

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина оценила победу 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале она обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1.
«Это было хорошая, нужная и важная победа для Мирры. Очень вовремя это получилось. Мне было интересно посмотреть финал против Виктории Мбоко — будет ли Мирра сомневаться в своей игре, но нет. Мирра провела финал на одном дыхании. Она набирала форму от матча к матчу, играла всё лучше. Уже матч со Шнайдер Мирра провела на очень высоком уровне: здорово двигалась, последовательно вела игру. Финал она провела ещё лучше.
Очень нужный титул. Да, в Аделаиде не было соперниц из топ-10, но сейчас это не имеет никакого значения. На турнир «Большого шлема» важно приезжать в хорошем психологическом состоянии. Уже сейчас можно сказать, что у неё очень непростая сетка, но эта уверенность должна помочь преодолеть первые нервозные матчи на турнире «Большого шлема», чтобы выйти во вторую неделю», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
