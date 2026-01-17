Ольховский — о победе Андреевой на турнире в Аделаиде: счёт говорит сам за себя
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский завил, что победа россиянки Мирры Андреевой в финале «пятисотника» в Аделаиде важна для спортсменки с точки зрения психологии.
В финале Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Счёт говорит сам за себя. Важная победа для Мирры с точки зрения психологической уверенности. Этот турнир пойдёт на пользу, и это то, чего не хватало Мирре в последнее время. По игре всё ничего, но с психологией была небольшая проблемка. Надеюсь, сейчас она решена», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
