Ольховский — о победе Андреевой на турнире в Аделаиде: счёт говорит сам за себя

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский завил, что победа россиянки Мирры Андреевой в финале «пятисотника» в Аделаиде важна для спортсменки с точки зрения психологии.

В финале Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Счёт говорит сам за себя. Важная победа для Мирры с точки зрения психологической уверенности. Этот турнир пойдёт на пользу, и это то, чего не хватало Мирре в последнее время. По игре всё ничего, но с психологией была небольшая проблемка. Надеюсь, сейчас она решена», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

