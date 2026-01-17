Скидки
«Я это украла». Мирра Андреева — о благодарностях себе после титулов

«Я это украла». Мирра Андреева — о благодарностях себе после титулов
Комментарии

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей фирменной фразе, в которой она обычно благодарит себя после побед на турнирах WTA.

Сегодня, 17 января, Андреева одержала победу на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале она уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1, завоевав первый трофей WTA в нынешнем сезоне.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Ну, всё началось с того момента, как я впервые произнесла эту фразу. Это было после моей первой победы на турнире в Румынии, в Яссах. С тех пор каждый раз, когда я выигрываю и у меня есть возможность сказать что-то на корте после победы, я всегда благодарю себя.

Но это не я придумала. Я это украла у Снуп Догга. Я видела какое-то его интервью, в котором он сказал: «Я хочу поблагодарить себя». И потом на фоне играла его песня. Так что я украла это у него.

С тех пор людям это очень нравится, когда я это говорю. Я сказала это в Дубае, в Индиан-Уэллсе. И после этого это стало тем, что я говорю в своих речах», — приводит слова Андреевой Tennis.com.

