«Я это украла». Мирра Андреева — о благодарностях себе после титулов

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей фирменной фразе, в которой она обычно благодарит себя после побед на турнирах WTA.

Сегодня, 17 января, Андреева одержала победу на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале она уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1, завоевав первый трофей WTA в нынешнем сезоне.

«Ну, всё началось с того момента, как я впервые произнесла эту фразу. Это было после моей первой победы на турнире в Румынии, в Яссах. С тех пор каждый раз, когда я выигрываю и у меня есть возможность сказать что-то на корте после победы, я всегда благодарю себя.

Но это не я придумала. Я это украла у Снуп Догга. Я видела какое-то его интервью, в котором он сказал: «Я хочу поблагодарить себя». И потом на фоне играла его песня. Так что я украла это у него.

С тех пор людям это очень нравится, когда я это говорю. Я сказала это в Дубае, в Индиан-Уэллсе. И после этого это стало тем, что я говорю в своих речах», — приводит слова Андреевой Tennis.com.