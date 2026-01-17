Скидки
Екатерина Александрова сыграет с Винус Уильямс в парном разряде Australian Open — 2026
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова заявилась на Australian Open — 2026 в парном разряде с легендарной американкой семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира Винус Уильямс.

На Открытом чемпионате Австралии в парном разряде сыграет ряд российских теннисисток.

  • Екатерина Александрова (Россия)/Винус Уильямс (США).
  • Диана Шнайдер (Россия)/Людмила Самсонова (Россия).
  • Ирина Хромачёва (Россия)/Александра Панова (Россия).
  • Анастасия Павлюченкова (Россия)/Клара Таусон (Дания).
  • Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).
  • Анна Блинкова (Россия)/Камилла Рахимова (Узбекистан).
  • Вера Звонарёва (Россия)/Эна Сибахара (Япония).
  • Мария Козырева (Россия)/Сабрина Сантамария (США).
  • Елена Приданкина (Россия)/Куинн Глисон (США).

С сеткой парного Australian Open — 2026 у женщин вы можете ознакомиться на «Чемпионате».

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
«Там я тоже хорошо сыграю». Мирра Андреева — об ожиданиях от Australian Open — 2026
