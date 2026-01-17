Екатерина Александрова сыграет с Винус Уильямс в парном разряде Australian Open — 2026
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова заявилась на Australian Open — 2026 в парном разряде с легендарной американкой семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира Винус Уильямс.
На Открытом чемпионате Австралии в парном разряде сыграет ряд российских теннисисток.
- Екатерина Александрова (Россия)/Винус Уильямс (США).
- Диана Шнайдер (Россия)/Людмила Самсонова (Россия).
- Ирина Хромачёва (Россия)/Александра Панова (Россия).
- Анастасия Павлюченкова (Россия)/Клара Таусон (Дания).
- Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).
- Анна Блинкова (Россия)/Камилла Рахимова (Узбекистан).
- Вера Звонарёва (Россия)/Эна Сибахара (Япония).
- Мария Козырева (Россия)/Сабрина Сантамария (США).
- Елена Приданкина (Россия)/Куинн Глисон (США).
С сеткой парного Australian Open — 2026 у женщин вы можете ознакомиться на «Чемпионате».
