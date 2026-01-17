Екатерина Александрова сыграет с Винус Уильямс в парном разряде Australian Open — 2026

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова заявилась на Australian Open — 2026 в парном разряде с легендарной американкой семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира Винус Уильямс.

На Открытом чемпионате Австралии в парном разряде сыграет ряд российских теннисисток.

Екатерина Александрова (Россия)/Винус Уильямс (США).

Диана Шнайдер (Россия)/Людмила Самсонова (Россия).

Ирина Хромачёва (Россия)/Александра Панова (Россия).

Анастасия Павлюченкова (Россия)/Клара Таусон (Дания).

Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).

Анна Блинкова (Россия)/Камилла Рахимова (Узбекистан).

Вера Звонарёва (Россия)/Эна Сибахара (Япония).

Мария Козырева (Россия)/Сабрина Сантамария (США).

Елена Приданкина (Россия)/Куинн Глисон (США).

С сеткой парного Australian Open — 2026 у женщин вы можете ознакомиться на «Чемпионате».