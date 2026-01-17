Бублик: никогда не получал удовольствия от пребывания в Австралии, надеюсь, это изменится

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился ожиданиями от предстоящего Australian Open, основная сетка которого стартует 18 января.

– Что ожидаешь от Australian Open?

– Хорошего результата. Я никогда не получал удовольствия от того, что я находился в Австралии, надеюсь, в этом году что-то изменится. Наверное, получить удовольствие и постараться показать хоть какой-то минимальный результат.

– Как думаешь, как далеко зайдёшь сам?

– Ой, тут как карта ляжет по седьмому закону.

– У кого наибольшие шансы победить?

– Календарный «Шлем» кто может собрать в Австралии? Алькарас? Ну, пускай будет Алькарас, – сказал Бублик в видео, опубликованном в телеграм-канале First&Red.

Бублик в первом круге турнира встретится с 48-й ракеткой мира американцем Дженсоном Бруксби.