«Трудное решение». Джокович высказался об уходе из PTPA

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему принял решение покинуть Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA) в начале 2026 года.

«Для меня это было трудное решение, но я должен был это сделать, потому что чувствовал, что моё имя используется, даже оскорбляется, практически в каждой статье и в каждом СМИ.

У меня было ощущение, что, когда люди думают о PTPA, они думают о ней как о моей организации, что с самого начала было ошибочным представлением. Предполагалось, что это будет организация для всех, для всех игроков, мужчин и женщин.

А потом мне не понравилось, как управляется PTPA, в каком направлении она движется. Означает ли это, что я её не поддерживаю? Нет, я желаю ей всего наилучшего», — сказал Джокович на пресс-конференции перед Australian Open — 2026.