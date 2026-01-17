Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович пришёл на выставочный матч Федерера на Australian Open. Теннисисты обнялись

Джокович пришёл на выставочный матч Федерера на Australian Open. Теннисисты обнялись
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович пришёл на выставочный матч с участием 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера перед стартом Australian Open — 2026.

Федерер проводил матч парного разряда в дуэте с американцем Андре Агасси против австралийской пары Ллейтон Хьюитт/Патрик Рафтер. Во время матча Федерер подбежал к Джоковичу, поприветствовал серба, теннисисты обнялись.

Фото: Кадр из трансляции

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Материалы по теме
«Там я тоже хорошо сыграю». Мирра Андреева — об ожиданиях от Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android