Джокович пришёл на выставочный матч Федерера на Australian Open. Теннисисты обнялись

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович пришёл на выставочный матч с участием 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера перед стартом Australian Open — 2026.

Федерер проводил матч парного разряда в дуэте с американцем Андре Агасси против австралийской пары Ллейтон Хьюитт/Патрик Рафтер. Во время матча Федерер подбежал к Джоковичу, поприветствовал серба, теннисисты обнялись.

Фото: Кадр из трансляции

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.