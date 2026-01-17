Скидки
Теннис

«Пока не хочу об этом говорить или думать». Джокович — о завершении карьеры

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что пока не намерен думать о сроках завершения профессиональной карьеры.

— Часто мы слышим от спортсменов, когда они завершают карьеру или приближаются к её концу, что поражения занимают их больше, чем победы. Мне просто интересно, есть ли какие-либо матчи или события, которые вы вспоминаете и считаете упущенными возможностями?
— Я с этим не согласен. Я думаю, что есть большой список спортсменов, по крайней мере тех, на кого я равнялся или кого слушал, когда они завершали, они хвалили свою карьеру и были очень довольны или благодарны за то, чего достигли. Всё дело в перспективе.

Я последний, кто должен жаловаться или о чём-либо сожалеть. Я побил практически все рекорды, которые только можно побить в этом виде спорта. Я бесконечно благодарен теннису за предоставленную мне возможность путешествовать по миру и по-настоящему жить своей мечтой. Потому что это моя мечта. Честно говоря, я до сих пор живу своей мечтой. Достижения — это одна из самых сильных мотиваций, которые могут быть. Это путеводная звезда. Но это не единственная мотивация. Это страсть и любовь к игре. Это взаимодействие с людьми. Это энергия, которую ты чувствуешь, когда выходишь на корт. Этот прилив адреналина, честно говоря, это почти как наркотик. Думаю, многие лучшие спортсмены из разных видов спорта могут это понять.

Меня много спрашивали о том, когда для меня наступит последний день, но я пока не хочу об этом говорить или думать. Я здесь. Я выступаю. Когда это настанет и созреет в моей голове, я поделюсь этим с вами, и мы все сможем обсудить прощальный тур. Сейчас я по-прежнему занимаю четвёртое место в мире и выступаю на самом высоком уровне. Я считаю, что нет необходимости привлекать внимание к этому вопросу, — приводит слова Джоковича на пресс-конференции The Tennis Letter.

