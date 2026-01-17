Мирра Андреева впервые в карьере завоевала титул категории WTA-500

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на турнире категории WTA-500 в одиночном разряде впервые в своей карьере.

Сегодня, 17 января, Андреева выиграла «пятисотник» в Аделаиде (Австралия). В финале она уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1, завоевав первый трофей WTA в нынешнем сезоне.

Титул в Аделаиде стал четвёртым в карьере Андреевой на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире WTA-250 в Яссах (Румыния), а также дважды выигрывала соревнования категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Следующим турниром для россиянки станет Australian Open — 2026.