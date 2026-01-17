Мирра Андреева впервые в карьере завоевала титул категории WTA-500
18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на турнире категории WTA-500 в одиночном разряде впервые в своей карьере.
Сегодня, 17 января, Андреева выиграла «пятисотник» в Аделаиде (Австралия). В финале она уверенно обыграла канадку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1, завоевав первый трофей WTA в нынешнем сезоне.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Титул в Аделаиде стал четвёртым в карьере Андреевой на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире WTA-250 в Яссах (Румыния), а также дважды выигрывала соревнования категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Следующим турниром для россиянки станет Australian Open — 2026.
