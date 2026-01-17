«Что-то не так с новым поколением». Марат Сафин оценил уровень Новака Джоковича в 38 лет

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказался о текущем уровне 24-кратного победителя ТБШ сербского теннисиста Новака Джоковича, который является четвёртой ракеткой мира в 38 лет.

«Новак по-прежнему играет на высоком уровне. Что-то не так с новым поколением. Конечно, я не хочу умалять заслуги Новака, он лучший в истории тенниса, но всё же, ребята, давайте будем честны», — сказал Сафин в эфире австралийского телеканала Channel 10.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.