Андреева не отдала ни одного сета и проиграла лишь 15 геймов на пути к титулу Аделаиды

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла всего лишь 15 геймов за четыре матча на победном турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка не отдала соперницам ни одного сета и ни разу не проиграла больше трёх геймов в сете.

Матчи Мирры Андреевой на «пятисотнике» в Аделаиде:

2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:1.

Четвертьфинал: Майя Джойнт (Австралия) — 6:2, 6:0.

Полуфинал: Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:2.

Финал: Виктория Мбоко (Канада) — 6:3, 6:1.

Титул в Аделаиде стал четвёртым в карьере Андреевой на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире WTA-250 в Яссах (Румыния), а также дважды выигрывала соревнования категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Следующим турниром для россиянки станет Australian Open — 2026.