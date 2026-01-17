Федерер — о Месси: он добился больших успехов в футболе, я его поклонник

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Я видел его всего один раз и познакомился с его родителями в Тигре, когда играл против Дель Потро. Честно говоря, я не очень хорошо знаю Лео как личность. Сложно сравнивать нас, он добился больших успехов в футболе, я его поклонник. То, как он доминировал и изменил игру, невероятно. Рад, что он уже выиграл чемпионат мира и на следующем турнире на него не будет оказываться давление. Буду следить за его игрой. Надеюсь, Месси получит тот финал, которого он хочет для своей карьеры», — сказал Федерер в интервью ESPN.