Australian Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 18 января

В ночь с 17 на 18 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в мужском одинчном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого игрового дня соревнований.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Расписание на 18 января (время московское):
3:00. Артур Фери (Великобритания) — Флавио Коболли (Италия);
4:30. Тристан Скулкейт (Австралия) — Корентен Муте (Франция);
5:00. Александр Зверев (Германия) — Габриэль Диалло (Канада);
5:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
6:30. Бенжамен Бонзи (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания);
9:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Джэйсон Каблер (Австралия);
11:00. Александр Бублик (Казахстан) — Дженсон Бруксби (США);
12:30. Карлос Алькарас (Испания) — Адам Уолтон (Австралия).
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.