Теннис

Australian Open — 2026, женщины: расписание матчей на 18 января

В ночь с 17 на 18 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Расписание на 18 января (время московское)

3:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
3:00. Талия Гибсон (Австралия) — Анна Блинкова (Россия).
3:00. Даяна Ястремская (Украина) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).
3:30. Александра Саснович (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия).
4:30. Эльза Жакемо (Франция) — Марта Костюк (Украина).
5:00. Екатерина Александрова (Россия) — Зейнеп Сёнмез (Турция).
5:30. Элина Свитолина (Украина) — Кристина Букша (Испания).
8:00. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Анастасия Потапова (Австрия).
8:00. Полина Кудерметова (Узбекистан) — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания).
9:30. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай).
11:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция).
11:00. Ольга Данилович (Сербия) — Винус Уильямс (США).
13:00. Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Эмма Радукану (Великобритания).

Календарь АО-2026
Сетка АО-2026
