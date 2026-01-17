Australian Open — 2026, женщины: расписание матчей на 18 января

В ночь с 17 на 18 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Расписание на 18 января (время московское)

3:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

3:00. Талия Гибсон (Австралия) — Анна Блинкова (Россия).

3:00. Даяна Ястремская (Украина) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).

3:30. Александра Саснович (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия).

4:30. Эльза Жакемо (Франция) — Марта Костюк (Украина).

5:00. Екатерина Александрова (Россия) — Зейнеп Сёнмез (Турция).

5:30. Элина Свитолина (Украина) — Кристина Букша (Испания).

8:00. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Анастасия Потапова (Австрия).

8:00. Полина Кудерметова (Узбекистан) — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания).

9:30. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай).

11:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция).

11:00. Ольга Данилович (Сербия) — Винус Уильямс (США).

13:00. Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Эмма Радукану (Великобритания).