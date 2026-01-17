Мирра Андреева — о суевериях в теннисе: раньше каждая мелочь имела значение

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, придерживается ли она определённых суеверий во время подготовки к матчам или на тренировках.

«Раньше было намного хуже — для меня имела значение каждая мелочь. Но когда ты много раз делаешь одно и то же, следуешь суевериям, а потом всё равно проигрываешь, ты понимаешь, что это не работает. Хотя, когда проходишь дальше по сетке, всё равно кажется, что нужно придерживаться рутины.

Перед финалом в Аделаиде, на разминке, это тоже немного присутствовало. Я сказала Кончите, что, когда делаю упражнения, она говорит: «Вот это стало лучше». И я попросила: «Не забудь сказать, что стало лучше». И она сказала: «Это стало лучше, ты здесь прибавила». Так мы и продолжили придерживаться этой рутины. Но потом я сказала: «Хватит, делаем как есть». Иногда эти суеверия не помогают, а наоборот — мешают», – сказала Андреева на пресс-конференции в Аделаиде.