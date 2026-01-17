Мбоко — о недомогании в финале Аделаиды: чувствовала себя не лучшим образом

17-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала о недомогании, которое она испытывала по ходу финального матча с россиянкой Миррой Андреевой на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Андреева одержала победу в финале со счётом 6:3, 6:1.

«На самом деле ещё перед выходом на корт чувствовала себя не лучшим образом. В начале матча я старалась перетерпеть и продолжать играть. Мирра очень выносливая, она постоянно держит высокий темп и буквально выжимала из меня максимум.

Но такое случается. Не каждый день ты чувствуешь себя отлично. К тому же на этой неделе я сыграла много долгих матчей, и, возможно, сегодня организм просто не смог справиться с нагрузкой. Надеюсь, удастся восстановиться к Australian Open — это мой главный приоритет», – сказала Мбоко не пресс-конференции в Аделаиде.