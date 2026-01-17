Скидки
Мбоко — о недомогании в финале Аделаиды: чувствовала себя не лучшим образом

Мбоко — о недомогании в финале Аделаиды: чувствовала себя не лучшим образом
17-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала о недомогании, которое она испытывала по ходу финального матча с россиянкой Миррой Андреевой на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Андреева одержала победу в финале со счётом 6:3, 6:1.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«На самом деле ещё перед выходом на корт чувствовала себя не лучшим образом. В начале матча я старалась перетерпеть и продолжать играть. Мирра очень выносливая, она постоянно держит высокий темп и буквально выжимала из меня максимум.

Но такое случается. Не каждый день ты чувствуешь себя отлично. К тому же на этой неделе я сыграла много долгих матчей, и, возможно, сегодня организм просто не смог справиться с нагрузкой. Надеюсь, удастся восстановиться к Australian Open — это мой главный приоритет», – сказала Мбоко не пресс-конференции в Аделаиде.

«Наверное, я старею. Никуда не хожу». Мирра сияла и юморила после триумфа в Аделаиде
«Наверное, я старею. Никуда не хожу». Мирра сияла и юморила после триумфа в Аделаиде
