Мбоко — о недомогании в финале Аделаиды: чувствовала себя не лучшим образом

17-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала о недомогании, которое она испытывала по ходу финального матча с россиянкой Миррой Андреевой на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Андреева одержала победу в финале со счётом 6:3, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«На самом деле ещё перед выходом на корт чувствовала себя не лучшим образом. В начале матча я старалась перетерпеть и продолжать играть. Мирра очень выносливая, она постоянно держит высокий темп и буквально выжимала из меня максимум.
Но такое случается. Не каждый день ты чувствуешь себя отлично. К тому же на этой неделе я сыграла много долгих матчей, и, возможно, сегодня организм просто не смог справиться с нагрузкой. Надеюсь, удастся восстановиться к Australian Open — это мой главный приоритет», – сказала Мбоко не пресс-конференции в Аделаиде.
- 17 января 2026
-
23:39
-
23:00
-
20:19
-
19:00
-
18:00
-
17:46
-
15:15
-
14:58
-
13:46
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:51
-
12:46
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
12:05
-
11:52
-
11:44
-
11:20
-
11:10
-
11:02
-
10:41
-
10:26
-
10:07
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
08:38
-
08:03
-
07:20
-
07:15
-
06:52
-
06:46