Бублик: гантели я брал в руки 10 раз за всю жизнь

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своей физической подготовке в преддверии нового сезона.

– Фитнес на 33-й план уходит?
– Ну что значит фитнес? Фитнес, где я тягаю гантели и пытаюсь стать больше и сильнее? Я такого не делаю никогда. То есть у меня не существует фитнеса. Я могу сделать становую тягу, я более-менее понимаю, что это такое. Штангу в своей жизни я трогал пять раз, гантели я брал в руки 10 раз за всю жизнь. Я за то, чтобы играть 15 лет и стоять 30-м, нежели играть семь и стоять в рейтинге пятым. Ты не знаешь, где у организма лимит.

Ты можешь сделать две тренировки по два часа, сделать фитнес, и на следующий день у тебя что-то болит. Это улучшение? Или у тебя болит перед тем, как у тебя что-то оторвётся? И я даже не хочу гадать, – сказал Бублик в интервью First&Red.

